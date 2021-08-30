Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Burada ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacak. Çalışmalar, trafik yoğunluğuna göre 22.00-06.00 saatlerine kaydırabilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-4. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 0-3. kilometrelerinde ulaşım doğal afet nedeniyle servis yolundan, 3- 6. kilometrelerinde de tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli mevkisi ve Gürpınar-Başkale yolunun 62-68. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle bu bölgelerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Ankara istikametinde ise ulaşım D-200 devlet yolundan sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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