Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Yalova-Bursa il sınırı-Orhangazi kavşağı 2-6. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 12-13. kilometrelerinde yol yapım (refüj köprü orta ayağı) çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 74-77. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma Keşan istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde (Büyükeceli mevkisi) yol yapım, Sivas-Zara yolunun 15-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme, İnebolu-Kastamonu yolunun 22. kilometresinde (Ersizlerdere mevkisi) sel hasarları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 10-20. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 27-50. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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