Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunda üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Keşan istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Torbalı-Pamukyazı yolunun 21-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Ayaş-Yenikent-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17, Yozgat-Kırıkkale yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 34. kilometresindeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Cide-Şenpazar-Kastamonu yolunun 39-69. kilometrelerinde sel hasarlarını onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 40-50. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-34. kilometrelerindeki Deriner-1 ve Narlık tünelleri ile muhtelif kesimlerde yapılacak temizlik ve drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır