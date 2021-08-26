Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları arasında Gebze mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatları çalışmaları nedeniyle iki istikamette de sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde iki şerit olarak sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü, Bursa-Ankara istikametinde ise D-200 devlet yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin Erzurum yolunun 54-65. kilometrelerinde heyelan meydana geldiğinden ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ayancık-Türkeli yolunun 16-20. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde oluşan sel hasarları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Erzurum-Çat yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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