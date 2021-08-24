Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-Mekece yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım (orta refüj köprü orta ayağı) çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 44-54. kilometrelerinde (Kavak ilçe çıkışı-Karadağ Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 31-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Düzce kuzey çevre yolundan devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5 ve 34. kilometrelerinde bulunan Deriner-1 ve Narlık tünelleri ile muhtelif kesimlerdeki temizlik ve drenaj sistemleri bakım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 0-27. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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