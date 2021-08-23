Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Yalova-Bursa il sınırı-Orhangazi kavşağı 2-6. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir - Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor. Bursa-Ankara istikametinde ise ulaşım D-200 devlet yolundan gerçekleşiyor.

Pamukyazı-Selçuk yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Edirne-İstanbul yolunun 36-38. kilometrelerinde Çorlu Havalimanı kesiminde üstyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43. kilometreleri yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan devam ediyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 22. kilometresinde (Ersizlerdere mevkisi) sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 27-50. kilometreleri ile Tokat-Yıldızeli yolunun 3-13. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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