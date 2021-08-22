Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Edirne istikameti bölümler halinde 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Bolu-Gerede-Karabük yolunun 86-87. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle Gerede-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-52. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 3, 8, 10, 12, 15, 16 ve 18. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri alt yapı çalışmaları sebebiyle ulaşım 20 Eylül'e kadar tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Çavdır Ayrımı-Fethiye yolunun 7-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki bölümünde sağ şeritler kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı sol şeritlerden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Cide-Şenpazar-Kastamonu yolunun 39-69. kilometrelerinde sel hasarları onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bu kesimdeki yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Sivas-Zara yolunun 47-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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