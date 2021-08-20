Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Bursa-Ankara istikametinde ise ulaşıma D-200 Devlet yolundan izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Torbalı-Pamukyazı yolunun 21-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kınalı-Marmaracık kavşakları 13-15. kilometrelerinde (Seymenli-Havaalanı kavşakları kesimi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla iki yönden biri trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Denizli-Antalya yolunun 10-21. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bolu-Gerede-Karabük yolunun 86-87. kilometrelerinde sanat yapısı (menfez) çalışmaları sebebiyle Gerede-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Solhan yolunun Bingöl şehir geçişindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-34. kilometrelerindeki Deriner-1 ve Narlık tünelleri ile muhtelif kesimlerde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır