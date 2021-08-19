Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey-Susurluk kavşakları 12-13. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İzmir istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 36-38. kilometreleri Çorlu Havalimanı kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Milas-Yatağan yolunun 17-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde (Büyükeceli mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Eskişehir yolunun 22-23. kilometrelerinde kanalizasyon arızası onarım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 51. kilometresindeki Erenler-2 Tüneli'nde yaklaşım ve çıkış kesimlerinde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Afganistan'dan tahliye edilen 22 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi
Afganistan'dan tahliye edilen 22 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cimilli İbo Hande Erçel İrem Derici
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 08:21:37. #1.14#

title