Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey-Susurluk kavşakları 12-13. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İzmir istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 36-38. kilometreleri Çorlu Havalimanı kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Milas-Yatağan yolunun 17-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde (Büyükeceli mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Eskişehir yolunun 22-23. kilometrelerinde kanalizasyon arızası onarım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 51. kilometresindeki Erenler-2 Tüneli'nde yaklaşım ve çıkış kesimlerinde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun