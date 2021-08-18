Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kastamonu-İnebolu yolunun (Küre Geçişi) 0-4 ve İnebolu-Kastamonu yönünün 23. kilometreleri (Küre İkiçay Köprüsü mevkisi) sel felaketi nedeniyle trafiğe kapandı. Ayrıca İnebolu-Abana-Çatalzeytı·n yolunun 45. kilometresindeki Çatalzeytin Köprüsü'nün afette yıkılması, Ayancık-Sakız yolunun 8. kilometresinde oluşan sel tahribatı nedeniyle bu yollar da trafiğe kapalı durumda bulunuyor. Ayancık-Türkeli yolunun 16-20. kilometrelerinde ise muhtelif kesimlerde oluşan sel hasarları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Yolun diğer kesimlerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım ikişer şeritten devam ediyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Edirne istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Tirebolu-Görele yolunun 1. kilometresindeki Çavuşlu Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 0-3, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 20-22 ve Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı