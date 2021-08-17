Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İnebolu-Kastamonu ile İnebolu-Çatalzeytin yolları aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel tahribatı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında 32 numaralı üst geçit köprüsü yıkılacak. Çalışma kapsamında TEM Şekerpınar Kavşağı'ndan Ankara yönü O-4 TEM Otoyolu trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler D-100 yoluna yönlendirilecek. Çalışmalar 21 Ağustos'a kadar 22.00-06.00 saatlerinde yapılacak. Bu saatler dışında trafik akışı TEM Otoyolu'nda olağan şekilde sağlanacak.

Karacasu-Tavas yolunun 14-17 ve 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19 (Çamlıca mevkisi), Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun (Nizip ve Birecik geçişleri) 37-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-55. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Burdur-Antalya il sınırı-Bozova-Korkuteli yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi 1-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Son dakika gündem: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi
Son dakika gündem: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 74'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 74'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Alişan Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Alex Teixeira Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 08:18:58. #1.15#

title