Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İnebolu-Kastamonu ile İnebolu-Çatalzeytin yolları aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel tahribatı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında 32 numaralı üst geçit köprüsü yıkılacak. Çalışma kapsamında TEM Şekerpınar Kavşağı'ndan Ankara yönü O-4 TEM Otoyolu trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler D-100 yoluna yönlendirilecek. Çalışmalar 21 Ağustos'a kadar 22.00-06.00 saatlerinde yapılacak. Bu saatler dışında trafik akışı TEM Otoyolu'nda olağan şekilde sağlanacak.

Karacasu-Tavas yolunun 14-17 ve 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19 (Çamlıca mevkisi), Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun (Nizip ve Birecik geçişleri) 37-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-55. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Burdur-Antalya il sınırı-Bozova-Korkuteli yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi 1-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya