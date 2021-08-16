Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İnebolu-Kastamonu, Cide-Kastamonu ve İnebolu-Çatalzeytin yolları aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel tahribatı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Didim-Milas yolunun 33-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 35-36. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla Gelibolu yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 23. kilometresinde köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Amasya-Turhal yolunun 65-67. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 18-22. kilometrelerinde Sivrice Kavşağı üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 3, 8, 10, 12, 15, 16 ve 18. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri altyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun 7-8. kilometrelerinde VMS temel imalatı çalışmaları yapıldığından İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun