Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İnebolu-Kastamonu, Cide-Kastamonu ile İnebolu-Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolları selin yarattığı tahribat nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında 32 numaralı üst geçit köprüsünün yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, TEM Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren otoyolun Ankara Yönü O-4 TEM Otoyolu trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde yapılırken, bu saatler dışında trafik akışı TEM Otoyolu'nda olağan şekilde sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminde D-100 yolu üzerinden İstanbul istikametinden D-100 Gebze Kavşağı'na geliş yönüne VMS montaj çalışmaları dolayısıyla 23.00- 06.00 saatlerinde sağ şeritten araç geçişine izin verilmiyor.

Eskişehir-Ankara İl Sınırı -Ankara yolunun 21-23. kilometrelerinde, üstyapı çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Karabük İl Sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu Çevre Yolu, Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım, Denizli-Yeşilova-Karamanlı Devlet yolunun 27-46. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.

Isparta-Eğirdir-Gelendost yolunun 0-1. kilometrelerinde yapılacak triatlon yarışları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin Şavşat Ardahan yolu 67-71. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Caner Erkin Alex Teixeira Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 08:55:27. #1.14#

title