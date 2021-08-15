Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İnebolu-Kastamonu, Cide-Kastamonu ile İnebolu-Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolları selin yarattığı tahribat nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında 32 numaralı üst geçit köprüsünün yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, TEM Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren otoyolun Ankara Yönü O-4 TEM Otoyolu trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde yapılırken, bu saatler dışında trafik akışı TEM Otoyolu'nda olağan şekilde sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminde D-100 yolu üzerinden İstanbul istikametinden D-100 Gebze Kavşağı'na geliş yönüne VMS montaj çalışmaları dolayısıyla 23.00- 06.00 saatlerinde sağ şeritten araç geçişine izin verilmiyor.

Eskişehir-Ankara İl Sınırı -Ankara yolunun 21-23. kilometrelerinde, üstyapı çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Karabük İl Sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu Çevre Yolu, Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım, Denizli-Yeşilova-Karamanlı Devlet yolunun 27-46. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.

Isparta-Eğirdir-Gelendost yolunun 0-1. kilometrelerinde yapılacak triatlon yarışları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin Şavşat Ardahan yolu 67-71. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur