Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminde, D-100 yolu İstanbul istikametinden D-100 Gebze Kavşağı'na geliş yönüne VMS montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 23.00-06.00 saatlerinde otoyolun sağ şeridi trafiğe kapatılıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Isparta-Yalvaç yolunun 37-60. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 2-10, Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sırasında patlatmalı kazı yapılacağından Kemer-Kumluca yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tirebolu-Görele yolunun 1. kilometresindeki Çavuşlu Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü geçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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