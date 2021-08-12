Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevreyolu Batı-Karacabey kavşakları 36-40. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Elvankent istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Bozüyük-Mekece yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ayaş-Yenikent yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ayaş yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 39-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 47-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Ardeşen-Rize yönündeki kuzey tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacağından bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun