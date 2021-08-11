Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında 32 numaralı üst geçit köprüsünün yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, TEM Gebze Kavşağı'ndan itibaren otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde yapılırken, bu saatler dışında trafik akışı TEM Otoyolu'nda olağan şekilde sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Karacabey-Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 14-16. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde şerit daraltmasına gidilirken, ulaşım karşı yönden iki yönlü sürdürülüyor.

Otoyolun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 36-40. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle de İstanbul yönünde şerit daralmasına gidiliyor. Bu kesimde ulaşım karşı yönden iki yönlü devam ediyor.

Subaşı-Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Melenağzı-Akçakoca yolunun 0-5. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama ve yenileme çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Isparta-Yalvaç yolunun 37-60. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 18-22. kilometrelerinde Sivrice Kavşağı üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İkizdere-İspir yönünde bulunan tüpünde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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