Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanacak.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Elvankent istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37, Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 50-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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