Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Silopi-Habur yolunun 30-36, Karlıova-Bingöl yolunun 30-38, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31, Akseki-Manavgat yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu çevre yolu Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun (Nizip ve Birecik geçişleri) 37-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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