Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 2-4'üncü kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında Gebze mevkisinde araç üstgeçidi orta ayak imalatları çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde iki şerit olarak sağlanıyor.

Kumluca-Kemer yolunun 15-17'nci kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 14.00-15.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bozüyük-Mekece yolunun 36-41'inci kilometrelerinde bulunan Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Yalova-İzmit yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde (Ekşidere mevkisi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş gerçekleştiriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8'inci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 15-41'inci kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ladik-Taşova yolunun 1-9'uncu kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İkizdere-İspir yolunun 25'inci kilometresinde bulunan Ovit Tüneli'nin İspir-İkizdere yönünde bulunan tüpünde elektrik-elektromekanik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım eski yoldan (Ovit Geçidi) gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım