Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları Gebze mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatları çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım her iki yönde iki şerit olarak sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Elvankent istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-4. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Didim-Milas yolunun 33-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Haymana yolunun 0-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Korkuteli-Antalya yolunun 23-29. kilometreleri ile İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 16-24. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun (Nizip ve Birecik geçişleri) 37-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İyidere-Rize yolunun 17. kilometresinde Liman Köprüsü'nde köprü derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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