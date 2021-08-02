Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç Kavşağı-Yalova-Bursa il sınırı 5. kilometresinde drenaj hatları rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle İzmir yönü sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Niğde yönünde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli-Çavdır Ayrımı-Fethiye yolunun 7-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde (Yeşilova-Aydıncık arası Yanışlı mevkisi) yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-45. kilometrelerinde (Bozkurt-Çardak) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bingöl-Solhan yolunun Bingöl şehir geçişinde (0-2 kilometreleri) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 55-56. kilometrelerinde (Kayadüzü Köprüsü) köprü bakım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tirebolu-Görele yolunun 1. kilometresinde bulunan Çavuşlu Köprüsü'nde derz onarım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 24-44. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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