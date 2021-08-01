Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle Bursa-Ankara istikameti (Doğu kavşağından itibaren) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım D200 Devlet Yolu'ndan sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent -Eskişehir kavşaklarında 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 16-24. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derz yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 22. kilometresinde İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 0-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur