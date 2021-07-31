Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle Bursa-Ankara istikameti (Doğu kavşağından itibaren) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım D200 Devlet Yolu'ndan sağlanıyor.

D.D.Y Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın D-100 ayımı-Alpullu yolu ile kesişimindeki, Akhisar-Gölmarmara yolunun 6. kilometresindeki Akselendi Kavşağı, Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-62. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-52. kilometrelerinde çelik ağlarla şev koruması yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 55-56. kilometrelerinde (Kayadüzü Köprüsü) köprü bakım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 24-44. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 22-27. kilometrelerinde otoyol kavşak yapımı ve BSK çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Lapseki- Çanakkale istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 4-8. kilometrelerinde eksen sağ yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, trafik akışı sol şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur