Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle saat 22.00-06.00 arasında Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolunun Elvankent-Eskişehir Kavşağı'nın 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Elvankent istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometrelerinde Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ardeşen-Artvin il sınırı yolunun 30. kilometresinde bulunan Kıyıcık Tüneli'nin Fındıklı-Arhavi istikametinde bulunan tüpünde saat 08.00-17.00 arasında elektrik sistemi bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 23-25. kilometrelerinde (Bartın Çevre Yolu) üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal