Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Niğde yönünde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun