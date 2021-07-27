Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı-Çatalca Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent Kavşağı-Eskişehir Kavşağı 6-9'uncu kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Düziçi Kavşağı-Bahçe Kavşağı 2-4'üncü kilometrelerinde köprü genleşme derz yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47'nci kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü gerçekleştirilecek.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15'inci kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Bozkır-Hadim yolunun 26-27'nci ve 39-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Adana-Osmaniye yolunun 1-3'üncü kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-33'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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