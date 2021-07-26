Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten sağlanacak.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akhisar-Gölmarmara yolunun 6. kilometresinde Akselendi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-45. kilometrelerinde (Bozkurt-Çardak) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 15-20. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gürpınar-Başkale yolunun 62 ve 68. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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