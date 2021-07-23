Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, D.D.Y Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın D-100 ayrımı-Alpullu yolu ile kesişimindeki çalışma nedeniyle ulaşım servis yolundan, kontrollü olarak, tek şeritten sağlanıyor.

Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle, bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatıldı. Burada ulaşım, bölünmüş yolun İzmir-Aliağa yönünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 38-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Alaca-Çorum yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 24-25. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım Sivas istikametinden tek şeritten sağlanıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım Diyarbakır-Elazığ güzergah şeridinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yapılan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 64-67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal