Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 26 Temmuz 07.00'ye kadar KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Eskişehir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-45. kilometrelerinde (Bozkurt-Çardak) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

D.D.Y Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın D-100 ayrımı-Alpullu yoluyla kesişimindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü olarak ve tek şeritten izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 64-68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 7-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Giresun-Şebinkarahisar yolunun 15. kilometresinde Değirmendere-5 Köprüsü'nde yapılmakta olan köprü derzi yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Siirt-Kurtalan yolunun 35-37. kilometrelerinde trafik işaretleme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gürpınar-Başkale yolunun 62-68. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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