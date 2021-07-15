Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Muğla İl Sınırı-Yatağan-Muğla yolunun 45-66. kilometrelerinde sağ yol ve Marmaris-Muğla yolunun 27-45. kilometrelerinde sol yol, 15 Temmuz Ulusal Bisiklet Yol Yarışı nedeniyle bugün 09.00-12.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde trafik yarışçıların etaplardan geçişinden sonra açılacak.

Çanakkale-Lapseki yolunun 22-27. kilometrelerinde otoyol kavşak çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Lapseki-Çanakkale yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Çanakkale-Lapseki istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 5-13. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım, Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 57-67. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ Güney Çevre yolunun 10-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Kadir Doğulu Zeynep Bastık Sertab Erener
Spor Metin Oktay Fatih Terim Mehmet Topal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 09:04:57. #1.14#

title