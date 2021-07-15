Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Muğla İl Sınırı-Yatağan-Muğla yolunun 45-66. kilometrelerinde sağ yol ve Marmaris-Muğla yolunun 27-45. kilometrelerinde sol yol, 15 Temmuz Ulusal Bisiklet Yol Yarışı nedeniyle bugün 09.00-12.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde trafik yarışçıların etaplardan geçişinden sonra açılacak.

Çanakkale-Lapseki yolunun 22-27. kilometrelerinde otoyol kavşak çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Lapseki-Çanakkale yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Çanakkale-Lapseki istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 5-13. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım, Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 57-67. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ Güney Çevre yolunun 10-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur