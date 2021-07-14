Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova hattında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle güney yol platformu (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacak. Çalışmalar 26 Temmuz Pazartesi saat 08.00'de başlayacak ve 24 saat esasına göre yürütülecek, trafik yoğunluğuna göre akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasına kaydırılabilecek.

Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım yolun İzmir-Aliağa yönünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer yolunun 16. kilometresinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 14.00-14.15 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Giresun-Şebinkarahisar yolunun 15. kilometresinde Değirmendere-5 Köprüsü'ndeki köprü derzi yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 15-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Oltu-Göle yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya