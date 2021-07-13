Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kavacık-Çamlık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde bu kesimlerde şerit daraltması yapılıyor.

Otoyolun Kemerburgaz-Hasdal kavşakları 0-1. kilometrelerinde de TEİAŞ tarafından havai enerji nakil hatlarının montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yarın 00.00-05.00 saatlerinde Okmeydanı'ndan İstanbul Havalimanı istikametine gidiş kolu, Arıcılar-Selçuklu Caddesi'nden İstanbul Havalimanı istikametine gidiş kolu ve Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nden İstanbul Havalimanı'na gidiş kolu 5-10 dakikalık sürelerle trafiğe kapatılacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12, Ermenek-Mut yolunun 18-19, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Bor çevre yolunun 23-26. kilometrelerinde tretuvar yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma her iki yönden kontrollü izin veriliyor.

Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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