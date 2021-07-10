Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Akhisar-Gölmarmara yolunun 6. kilometresinde Akselendi kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-59, Ordu il sınırı-Koyulhisar yolunun 13-18. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sinop-Samsun yolunun 64-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 5-7. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İspir-İkizdere yolunun 0-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30-31. kilometrelerindeki Osmaniye ve Çamdere köprülerinde derz onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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