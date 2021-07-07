Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kemerburgaz-Hasdal kavşakları 0-1. kilometrelerinde TEİAŞ tarafından havai enerji nakil hatlarının montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 9 Temmuz'a kadar 00.00-05.00 saatlerinde 5-15'er dakikalık aralıklarla yol trafiğe kapatılacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Selçuk-1 Kavşağı-İzmir-Aydın il sınırı 1-3. kilometrelerindeki Belevi viyadüğünün genleşme derzlerinde onarım çalışmaları dolaysıyla Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa çevre yolu-Karacabey kavşakları 34-40. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle çalışma programına göre otoyolun önce İzmir, daha sonra İstanbul istikametlerinde trafik işaretlemesi yapılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mersin-Adana yolunun 0-27. kilometrelerinde (Serbest Bölge Liman Hal Kavşağı-Tarsus) muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritlerden sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 5-13. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Çat yolunun 0-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 57-67. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur