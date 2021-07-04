Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 10-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Didim-Milas yolunun 34-39. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 5-7. kilometrelerinde, çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 50-51. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

Ordu İl Sınırı-Koyulhisar yolunun 8-13. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkhan-Hatay yolunun 3-5. kilometrelerinde, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 57-67. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İspir-İkizdere yolunun 0-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Subaşı-İstanbul Havalimanı-Hasdal yolunun 52. kilometresinde yarın 00.00-05.30 saatlerinde yapım çalışmaları nedeniyle yol aralıklı olarak trafiğe kapatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun