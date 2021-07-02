Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerinde Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı Bozüyük yönündeki diğer tüpten gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 11-13. kilometrelerinde (Hondular Mahallesi mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde ve Kozan-Feke yolunun 8-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat yolunun 18-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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