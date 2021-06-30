Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşakları 5-6. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul-İzmir istikametinde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalat çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Datça-Marmaris yolunun 12-24. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-27 ve 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerindeki (Polatlı şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Sivrihisar-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerindeki menfez yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 25-26. kilometrelerindeki (Araklı şehir geçişi) köprülerin derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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