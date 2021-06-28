Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 5-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Milas-Yatağan yolunun 17-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-27 ile 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Yozgat-Alaca-Çorum yolunun 7-12 ile 11-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması sebebiyle ulaşım Diyarbakır-Elazığ güzergahından sağlanıyor.

Burdur-Antalya il sınırı-Bozova-Korkuteli yolunun 4-10, Giresun-Şebinkarahisar yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal