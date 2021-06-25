Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kavacık Kavşağı-Çamlık Kavşağı kesimleri arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 5-7'nci kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Datça-Marmaris yolunun 12-24'üncü kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 12-13'üncü kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43'üncü kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 50-51'inci kilometrelerinde yol bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kızılkaya-Korkuteli istikametinden iki yönlü veriliyor.

Kırıkhan-Hatay yolunun 3-5'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 25-26. kilometrelerinde köprülerde derz bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım