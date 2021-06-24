Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önem arz ediyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önem arz ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Soma çevre yolunun 8-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Sivrihisar-Polatlı-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerinde (Polatlı şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Sivrihisar-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 38-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 3-4. kilometrelerinde tretuvar yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Silopi-Habur yolunun 30-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara yolunun 10-26. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır