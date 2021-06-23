Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması istendi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması istendi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kavacık-Çamlık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Milas-Yatağan yolunun 32-37. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.
Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Yozgat-Sorgun yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerinde Badal Tüneli'nin giriş ve çıkış kavşaklarındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-37, İspir-İkizdere yolunun 24-25, Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26 kilometrelerindeki Yalova geçişi dört yol kavşak köprülerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı köprü yan kollarından sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal