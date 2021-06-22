Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 17-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 0-6. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde bant aktarımı yapıldığından, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Subaşı-Çatalca-Büyükçekmece yolunun 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 11-14. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Adana-Karataş yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Alaca-Çorum yolunun 7-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 2. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Develi-Levent Kavşağı mevkisi 30-32. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

İçtikleri şebeke suyundan zehirlendiklerini iddia eden vatandaşlar soluğu hastanede aldı
İçtikleri şebeke suyundan zehirlendiklerini iddia eden vatandaşlar soluğu hastanede aldı
Ödemiş'te etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Ödemiş'te etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi pes dedirtti: Pişman değilim
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi pes dedirtti: Pişman değilim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Merve Dizdar Selçuk Tekay Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 08:28:39. #1.16#

title