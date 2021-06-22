Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 17-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 0-6. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde bant aktarımı yapıldığından, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Subaşı-Çatalca-Büyükçekmece yolunun 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 11-14. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Adana-Karataş yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Alaca-Çorum yolunun 7-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 2. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Develi-Levent Kavşağı mevkisi 30-32. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun