Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarındaki alt geçit çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 5-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çekerek çevre yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması nedeniyle ulaşım Diyarbakır-Elazığ güzergahından kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40, İspir-İkizdere yolunun 24-25 ve Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 64-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık