Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Subaşı-İstanbul Havalimanı-Hasdal yolunun 52. kilometresinde yüksek gerilim hattı kablo çalışması nedeniyle bugün 23.00-05.00 saatlerinde yol, aralıklarla 10'ar dakikalık periyotlar halinde trafiğe kapatılacak.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 11-14'üncü, Anamur-Aydıncık yolunun 51-52'inci, (Aydıncık şehir geçişi Köşk Köprüsü mevkisi), Şebinkarahisar-Suşehri yolunun 7-15'inci, Akşehir-Yunak yolunun 50-57'inci, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37'inci, Silopi-Habur yolunun 30-36'ıncı kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12. kilometresindeki (Domaniç Şehir Geçişi) menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bartın-Karabük İl Sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu Çevre Yolu, Akçasu Mevkii) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur