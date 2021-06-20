Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Subaşı-İstanbul Havalimanı-Hasdal yolunun 52. kilometresinde yüksek gerilim hattı kablo çalışması nedeniyle bugün 23.00-05.00 saatlerinde yol, aralıklarla 10'ar dakikalık periyotlar halinde trafiğe kapatılacak.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 11-14'üncü, Anamur-Aydıncık yolunun 51-52'inci, (Aydıncık şehir geçişi Köşk Köprüsü mevkisi), Şebinkarahisar-Suşehri yolunun 7-15'inci, Akşehir-Yunak yolunun 50-57'inci, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37'inci, Silopi-Habur yolunun 30-36'ıncı kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12. kilometresindeki (Domaniç Şehir Geçişi) menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bartın-Karabük İl Sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu Çevre Yolu, Akçasu Mevkii) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Angela Merkel Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 08:52:30. #1.15#

title