Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı Kavşağı-Karacabey Kavşağı 33-37. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı, ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Subaşı-İstanbul Havalimanı-Hasdal yolunun 52. kilometresinde yüksek gerilim hattı kablo çalışması nedeniyle bugün 23.00-05.00 saatlerinde yol, aralıklarla 10'ar dakikalık periyotlar halinde trafiğe kapatılacak.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Datça-Marmaris yolunun 12-24. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 51-52. kilometrelerinde (Aydıncık şehir geçişi Köşk Köprüsü mevkisi) yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 3-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Suluova-Amasya yolunun 33-42. kilometrelerinde (Amasya şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve servis yolundan sağlanıyor.

Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Hasançelebi şehir geçişinden kontrollü izin veriliyor.

İslahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 24-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 50-55. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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