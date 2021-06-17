Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey Kavşağı-Balıkesir Batı Kavşağı 17-25'inci kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 5-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimleri arasındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılıyor.
Karacasu-Tavas yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.
Malatya-Hekimhan yolunun 5-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Karayazı-Elmalıdere yolunun 31-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65'inci kilometreleri arasında bulunan (Borçka-Artvin arası) tüneller ile güzergahlarda yapılacak elektrik, elektronik ve hidrolik sistem bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır