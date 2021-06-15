Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerinde bulunan Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüplerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde trafik akışı Bozüyük yönündeki diğer tüpten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Esenyurt-Hadımköy kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Kuzey Yol Platformu (Edirne istikameti) ile Avcılar-Hadımköy kavşakları trafiğe kapatılıyor. Sürücüler 2 alternatifli olarak Avcılar Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna ve Esenyurt Gişeleri'nden yan yola yönlendirilerek, Hadımköy Kavşağı'ndan otoyola giriş yapabiliyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit, Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol, Hopa-Borçka yolunun 6-7. kilometreleri ile Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü devam ediyor.

Boyalıca-İznik yolu, 7-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler alternatif güzergah olarak İznik-Gemlik yoluna yönlendiriliyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa duvarındaki yıkılma tehlikesi dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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