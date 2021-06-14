Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Subaşı-İstanbul Havalimanı-Hasdal yolunun 49-52. kilometrelerinde (Kemerburgaz-Habipler kavşakları) Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından havai hat geçişi çalışmaları yapılacak. Bu nedenle yol, 22.00-05.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 0-6. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolunun 2. kilometresinde yol çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinin muhtelif kesimlerdeki sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kızılkaya-Korkuteli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerinde (Polatlı şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adana-Osmaniye yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde viyadük yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tirebolu-Kürtün yolunun 33. kilometresindeki Güvenlik Tüneli'nin elektronik sistemlerinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık