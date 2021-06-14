Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Subaşı-İstanbul Havalimanı-Hasdal yolunun 49-52. kilometrelerinde (Kemerburgaz-Habipler kavşakları) Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından havai hat geçişi çalışmaları yapılacak. Bu nedenle yol, 22.00-05.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 0-6. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolunun 2. kilometresinde yol çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinin muhtelif kesimlerdeki sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kızılkaya-Korkuteli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerinde (Polatlı şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adana-Osmaniye yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde viyadük yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tirebolu-Kürtün yolunun 33. kilometresindeki Güvenlik Tüneli'nin elektronik sistemlerinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'suya yüzde 80 zam' iddialarına yalanlama
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "suya yüzde 80 zam" iddialarına yalanlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara yollarında durum - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:34:32. #1.14#

title