Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Subaşı-İstanbul Havalimanı-Hasdal yolunun 49-52. kilometrelerinde (Kemerburgaz-Habipler kavşakları kesimi) TEİAŞ tarafından havai hat geçiş çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yarın 05.00-21.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Denizli-Çardak yolunun 34-40. kilometrelerindeki (Başçeşme-Bozkurt kesimi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 50-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 11-14, Karayazı-Elmalıdere yolunun 31-33, Malatya-Hekimhan yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 45-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ile Kirazlık tünellerinde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 50-55. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır