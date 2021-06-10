Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Silifke-Mut yolunun 0-7, Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa duvarındaki yıkılma tehlikesi dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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